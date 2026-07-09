Сумма предлагается в размере трех-четырех МРОТ.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил доплачивать пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста. Причем размер доплаты должен составлять не меньше трех-четырех МРОТ, заявил он РИА Новости.

«Я считаю, что если человек дожил до 70 лет, то ему прибавка обязательно нужна. Чтобы дожить до 70 лет, люди занимаются спортом, заботятся о своем здоровье, делают профилактику, ездят в санаторий, тратят деньги на поддержание здоровья», - говорит Гриб.

Выплата может стать не только «премией к юбилею», но и признанием усилия людей, которые заботятся о здоровье. Также Гриб предложил ввести выплаты для тех, кто дожил до 75 и 80 лет. Затем назначать их каждые пять лет.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия неработающих россиян в мае приблизилась к 26 тысячам рублей. Показатель вырос на 1,8 тысячи рублей за год. Рост обусловлен ежегодной индексацией пенсий, проведённой с учётом фактической инфляции и утверждённых правительством коэффициентов.

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