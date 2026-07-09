С начала года разрушения также получили около 200 локомотивов.

Автор фото: Минобороны России

Киев с января 2026 года потерял более двух тысяч бензовозов и фур в результате ударов российской армии. Об этом сообщает Mash.

Разрушения также получили около 200 локомотивов. В Минобороны Украины опасаются, что интенсивность атак ВС России ставит под угрозу всю инфраструктуру Украины. ВСУ не имеет ракет для комплексов Patriot, которые могли бы перехватить баллистические цели. В итоге удары приводят к трудностям при доставке боеприпасов и топлива.

По грузовикам чаще всего бьют ударные беспилотники-камикадзе «Герань». В качестве цели регулярно избирают Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Киевскую области.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условием для завершения СВО готовность принять необходимые важные решения. Он добавил, что Кремль поддерживает контакт с американской стороной, и выразил надежду, что усилия США по заключению мира приведут к успеху.

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