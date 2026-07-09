Политика
9 июля 08:59
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«Вечерняя Казань»

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Володин остался недоволен утечкой информации о депутатских премиях в СМИ

Спикер заявил, что зарплаты парламентариев давно отстают от министерских.

Володин остался недоволен утечкой информации о депутатских премиях в СМИ

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на закрытой части пленарного заседания высказал недовольство тем, что сведения о досрочных премиях депутатам просочились в прессу. Как рассказал «Ъ» источник в нижней палате, спикер сообщил коллегам, что из-за утечки к нему уже обращались за комментариями журналисты.

Володин подчеркнул, что Госдума давно ушла от образа 1990-х, и в подтверждение привёл цифры: рейтинг доверия к парламенту сейчас превышает 40 процентов. Кроме того, спикер посетовал на несправедливость: статус у депутатов и министров равный, а вот зарплаты давно несопоставимы. Именно поэтому, по словам источника, руководство Думы и пытается компенсировать разницу премиями.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переноса выборов в Госдуму не будет. Сейчас идет подготовка.

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