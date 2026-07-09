Володин остался недоволен утечкой информации о депутатских премиях в СМИ
Спикер заявил, что зарплаты парламентариев давно отстают от министерских.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на закрытой части пленарного заседания высказал недовольство тем, что сведения о досрочных премиях депутатам просочились в прессу. Как рассказал «Ъ» источник в нижней палате, спикер сообщил коллегам, что из-за утечки к нему уже обращались за комментариями журналисты.
Володин подчеркнул, что Госдума давно ушла от образа 1990-х, и в подтверждение привёл цифры: рейтинг доверия к парламенту сейчас превышает 40 процентов. Кроме того, спикер посетовал на несправедливость: статус у депутатов и министров равный, а вот зарплаты давно несопоставимы. Именно поэтому, по словам источника, руководство Думы и пытается компенсировать разницу премиями.
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