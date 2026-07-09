На саммите в Анкаре согласовали закупки вооружений на 50 миллиардов долларов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Лидеры стран НАТО на саммите в Анкаре опубликовали итоговое заявление, в котором назвали Россию долгосрочной угрозой для евроатлантической безопасности. Чтобы противостоять этой угрозе, союзники подтвердили обязательства, взятые годом ранее в Гааге, и отчитались о росте оборонных расходов: только за 2025 год европейские страны и Канада увеличили инвестиции в оборону больше чем на 139 миллиардов долларов.

Отдельным пунктом идёт поддержка Украины. Киеву пообещали выделить 70 миллиардов евро на вооружение, содействие и подготовку военных. Кроме того, на саммите согласовали новые закупки оружия более чем на 50 миллиардов долларов. Страны НАТО договорились расширять коллективные производственные мощности и работать с промышленностью, чтобы ускорить внедрение инноваций и убрать барьеры в оборонной торговле между собой.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поддержал Украину в ударах по российской энергетике. Американский лидер считает, что эскалация поможет урегулировать конфликт.

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