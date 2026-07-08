Американский лидер назвал Иран «грязными игроками».

Автор фото: www.whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Анкаре заявил, что действие меморандума о взаимопонимании с Ираном закончено. Так он прокомментировал удары Корпуса стражей исламской революции по американским военным целям в Бахрейне и Кувейте.

Трамп назвал Иран «грязными игроками» за нападения на торговые суда в Ормузском проливе, нарушающие режим прекращения огня. Также американский лидер заявил, что США зря тратят время на переговоры с Тегераном, и сказал, что лучше бы «занимался своими делами», чем вел дипломатический диалог. Он назвал это пустой тратой времени.

К тому же сейчас предварительное соглашение с Тегераном находится на грани срыва. Про Иран Трамп также добавил, что они «злые, больные люди». При этом президент не исключил вероятность новых ударов по Ирану.

«Мы должны избавить их от рака, от их рака. И знаете, что нужно делать? Нужно искоренить рак на ранней стадии. И я так считаю», – заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Трамп обсуждали Украину и меморандум с Ираном в ходе переговоров. Телефонные переговоры длились более 1 часа 25 минут.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.