Политика
4 июля 21:30
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Кремль ответил на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Константиновке

Политик может приехать в Москву.

Кремль ответил на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Константиновке

Автор фото: kremlin.ru

Кремль прокомментировал поступившее от Владимира Зеленского предложение о встрече с Владимиром Путиным в Константиновке.  

Если это предложение Зеленского говорит о его готовности приехать в Россию, «мы это приветствуем», заявил Радио «Комсомольская правда» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.  

- Но хотим напомнить, что Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей РФ является Москва, а не Константиновка. Поэтому он может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения, — сообщил Песков, подчеркнув: Киеву «хорошо известно», какие именно решения нужно принять.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговорные контакты по Украине есть. В том числе рассматриваются новые предложения.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Афганистан рассматривает импорт в Россию бензина взамен татарстанской нефти

Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.

пресс-служба Инспекции ГСН Татарстана
Реставрация старинной усадьбы Сапогульцева в Казани завершена

Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева приговорили к 7 годам «строгача»

Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.

Mash
После УЗИ в казанской клинике Нуриевых ребенок родился с врожденными патологиями

Врачи просмотрели порок позвоночника и рёбер.

соцсети Ришата Тухватуллина
Певец Ришат Тухватуллин порезался в бассейне нового пляжного комплекса в Казани

Артист планировал поиграть в волейбол, но из-за травмы присоединился к дворовому матчу в качестве болельщика.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.