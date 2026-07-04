Политик может приехать в Москву.

Автор фото: kremlin.ru

Кремль прокомментировал поступившее от Владимира Зеленского предложение о встрече с Владимиром Путиным в Константиновке.

Если это предложение Зеленского говорит о его готовности приехать в Россию, «мы это приветствуем», заявил Радио «Комсомольская правда» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Но хотим напомнить, что Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей РФ является Москва, а не Константиновка. Поэтому он может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения, — сообщил Песков, подчеркнув: Киеву «хорошо известно», какие именно решения нужно принять.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговорные контакты по Украине есть. В том числе рассматриваются новые предложения.

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