Освобожденный в результате российского наступления город был наиболее укрепленным районом обороны Киева.

Автор фото: Минобороны России

Во время операции по освобождению Константиновки украинская сторона понесла потерю в 13,5 тысячи боевиков. Среди техники было поражено 14 танков, 283 бронированные машины, 1,4 тысячи авто, 200 артиллерийских орудий и восемь пусковых установок реактивной системы залпового огня. Об этом сообщил первый замначальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

«Для удержания Константиновки и ее окрестностей противник сформировал внушительную группировку из семи бригад, всего 45 батальонов численностью до 15,5 тысячи военнослужащих», — приводит его слова ТАСС.

Среди них были и нацформирования из состава бригады «Лють». Киев до последнего отдавал приказ удерживать Константиновку, убеждая представителей Запада в способности остановить продвижение военных сил России. Общая площадь перешедшей территории после освобождения составила более 66 квадратных километров.

Рудской рассказал, что с 2014 года власти Украины создавали в Константиновке систему оборонительных позиций. Киев оборудовал более 80 участков заграждений и свыше 50 укрепленных узлов с опорой на ж/д вокзал, колледж, здания школ, детских садов и заводов. Освобожденный в результате российского наступления город был наиболее укрепленным районом обороны Украины.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне СВО остается за российской армией. Он подчеркнул, что ЛНР полностью освобождена, продолжается продвижение в ДНР.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.