Путин поблагодарил солдат за героизм.

Автор фото: kremlin.ru

Благодаря героизму российских военных Константиновка полностью освобождена, пишет RT.

Владимир Путин поблагодарил военных за героизм и успешную работу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее мы писали, что все угнанные Украиной в плен жители Курской области вернулись в Россию. На границе встретили последних пятерых человек.

Также сообщалось, что Путин заявил: удары ВСУ по инфраструктуре не влияют на ситуацию на фронте. Цель таких атак - довести до раскола российское общество.

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