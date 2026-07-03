Политика
3 июля 22:53
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«Вечерняя Казань»

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Российские военные полностью освободили Константиновку

Путин поблагодарил солдат за героизм.

Российские военные полностью освободили Константиновку

Автор фото: kremlin.ru

Благодаря героизму российских военных Константиновка полностью освобождена, пишет RT.  

Владимир Путин поблагодарил военных за героизм и успешную работу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее мы писали, что все угнанные Украиной в плен жители Курской области вернулись в Россию. На границе встретили последних пятерых человек.

Также сообщалось, что Путин заявил: удары ВСУ по инфраструктуре не влияют на ситуацию на фронте. Цель таких атак - довести до раскола российское общество.

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