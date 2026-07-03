Российские военные полностью освободили Константиновку
Путин поблагодарил солдат за героизм.
Благодаря героизму российских военных Константиновка полностью освобождена, пишет RT.
Владимир Путин поблагодарил военных за героизм и успешную работу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее мы писали, что все угнанные Украиной в плен жители Курской области вернулись в Россию. На границе встретили последних пятерых человек.
Также сообщалось, что Путин заявил: удары ВСУ по инфраструктуре не влияют на ситуацию на фронте. Цель таких атак - довести до раскола российское общество.
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