Татарстану грозит потеря двух мест в Госдуме
На данный момент регион в нижней палате представляют 15 депутатов, 14 из которых — из «Единой России».
Республика борется за сохранение представительства Татарстана в Госдуме, однако получает посылы о возможной потере двух мест. Об этом сообщил глава Госсовета Фарид Мухаметшин на съезде партии «Единая Россия» в Москве.
Сокращение связано с появлением в стране новых регионов. На данный момент республику в нижней палате представляют 15 депутатов, 14 из которых — из «Единой России».
Напомним, что выборы депутатов в Госдуму должны пройти в 2026 году с 18 по 20 сентября. Впервые в них примут участие жители Донбасса и Новороссии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что на данный момент не обсуждается перенос сроков.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.
Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.
В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.
В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.
Возбуждено уголовное дело.
Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.