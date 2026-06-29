Политика
29 июня 08:25
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«Вечерняя Казань»

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Татарстану грозит потеря двух мест в Госдуме

На данный момент регион в нижней палате представляют 15 депутатов, 14 из которых — из «Единой России».

Татарстану грозит потеря двух мест в Госдуме

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Республика борется за сохранение представительства Татарстана в Госдуме, однако получает посылы о возможной потере двух мест. Об этом сообщил глава Госсовета Фарид Мухаметшин на съезде партии «Единая Россия» в Москве.

Сокращение связано с появлением в стране новых регионов. На данный момент республику в нижней палате представляют 15 депутатов, 14 из которых — из «Единой России».

Напомним, что выборы депутатов в Госдуму должны пройти в 2026 году с 18 по 20 сентября. Впервые в них примут участие жители Донбасса и Новороссии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что на данный момент не обсуждается перенос сроков.

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