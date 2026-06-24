Переноса выборов в Госдуму не будет, заявил Песков
Сейчас идет подготовка.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент не обсуждается перенос сроков выборов депутатов в Госдуму. Его слова приводит ТАСС.
«Идет подготовка к выборам. Они [выборы. - «ВК»] объявлены указом президента», - отметил Песков.
Напомним, что выборы депутатов в Госдуму должны пройти в 2026 году с 18 по 20 сентября. Впервые в них примут участие жители Донбасса и Новороссии. Также запланированы выборы в заксобрания 39 регионов и выборы высших должностных лиц субъектов России: в семи регионах - прямые, в трех - путем избрания региональными парламентами.
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