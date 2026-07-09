Диалог не состоялся из-за занятости американского лидера после контактов в Анкаре.

Автор фото: kremlin.ru

Беседа по телефону между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом в среду, 8 июля, не состоялась. О намерении провести разговор заявлял сам американский лидер. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил», — приводит его слова РИА Новости.

Трамп планировал поговорить с Путиным после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции. На саммите НАТО в Анкаре американский лидер заявил, что удары Украины по российским энергообъектам — это эскалация конфликта, которая может помочь его прекращению. Он также отметил прогресс в урегулировании конфликта.

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