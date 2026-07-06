Трамп планирует снова созвониться с Путиным
Разговор запланирован после встречи с Зеленским в Турции.
Президент США Дональд Трамп планирует созвониться с российским лидером Владимиром Путиным после того, как встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на высокопоставленного чиновника.
Встреча с Зеленским пройдет на полях саммита НАТО в Турции. Стороны планируют обсудитьвозможные варианты завершения конфликта с Россией. Трамп прибедет на саммит 7 июля.
По словам источника, в последнее время ситуацию на поле боя замерла, и стороны не добились существенного прогресса.
Ранее сообщалось, что Путин и Трамп уже обсуждали Украину и меморандум с Ираном в ходе переговоров. Телефонный разговор длился более 1 часа 25 минут.
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