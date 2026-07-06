Политика
6 июля 13:36
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Трамп планирует снова созвониться с Путиным

Разговор запланирован после встречи с Зеленским в Турции.

Трамп планирует снова созвониться с Путиным

Автор фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп планирует созвониться с российским лидером Владимиром Путиным после того, как встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на высокопоставленного чиновника.

Встреча с Зеленским пройдет на полях саммита НАТО в Турции. Стороны планируют обсудитьвозможные варианты завершения конфликта с Россией. Трамп прибедет на саммит 7 июля.

По словам источника, в последнее время ситуацию на поле боя замерла, и стороны не добились существенного прогресса.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп уже обсуждали Украину и меморандум с Ираном в ходе переговоров. Телефонный разговор длился более 1 часа 25 минут.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Афганистан рассматривает импорт в Россию бензина взамен татарстанской нефти

Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.

пресс-служба Инспекции ГСН Татарстана
Реставрация старинной усадьбы Сапогульцева в Казани завершена

Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева приговорили к 7 годам «строгача»

Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.

Mash
После УЗИ в казанской клинике Нуриевых ребенок родился с врожденными патологиями

Врачи просмотрели порок позвоночника и рёбер.

соцсети Ришата Тухватуллина
Певец Ришат Тухватуллин порезался в бассейне нового пляжного комплекса в Казани

Артист планировал поиграть в волейбол, но из-за травмы присоединился к дворовому матчу в качестве болельщика.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.