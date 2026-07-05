Политика
5 июля 21:29
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«Вечерняя Казань»

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Песков об СВО: «Идет война, это настоящая война»

Пресс-секретарь заявил, что западные страны помогают Киеву наводить вооружения по целям в России.

Песков об СВО: «Идет война, это настоящая война»

Автор фото: kremlin.ru

Против России идет самая настоящая война, полагает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс».

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«Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон», - ответил Песков в интервью Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь заметил, что западные страны помогают властям Украины целиться через спутники и наводить зарубежные вооружения для ударов по инфраструктуре. При этом Киев пытается создать для правительств западных стран картину, что он может оказывать какое-то давление на Россию, уточнил Песков.

По словам пресс-секретаря, динамика на фронте с каждым днем становится хуже для ВСУ.

Ранее Владимир Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне СВО остаётся за российской армией. Глава государства отметил полное освобождение ЛНР.

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