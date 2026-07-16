Детям в Татарстане продолжают покупать питбайки, несмотря на смертельные ДТП
Подростки катаются без опыта вождения и защитной экипировки.
Дети Татарстана продолжают попадать в аварии на питбайках. Подробнее об этом рассказал на пресс-конференции начальник управления Госавтоинспекции республики Рустем Гарипов.
- В каникулярное время возрастает число несовершеннолетних, управляющих автотранспортом: мотоциклами, мопедами, скутерами и байками. Это создаёт серьёзную угрозу безопасности, - отметил Гарипов.
При этом дети катаются без опыта вождения и защитной экипировки. В этом году уже было несколько таких случаев, вздыхал представитель Госавтоинспекции. В мае 17-летний юноша выехал на «встречку» в Высокогорском районе - его пассажирка погибла на месте. В тот же месяц погибла 14-летняя девочка из села Старое Исаково - она совершила наезд на опору.
Ранее сообщалось, что самые страшные травмы в ДТП татарстанцы получают при выезде на «встречку». С начала года в республике произошло 1540 ДТП.
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