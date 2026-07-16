Подсудимые открыли 48 подконтрольных фирм для незаконного обслуживания клиентов и заработали 82 миллиона рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики наказание назначили 15 жителям, которые занимались незаконной банковской деятельностью. С 2018 по 2020 год они в составе преступного сообщества открыли 48 фирм, 20 из которых зарегистрировали на подставных людей. Подсудимые обслуживали юрлица, проводили расчеты, инкассацию и переводы средств, в результате заработав более 82 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Приволжский районный суд приговорил 11 человек к лишению свободы на срок от 2,5 до 5 лет, а остальных — к 3,5 года условно со штрафами от 700 тысяч рублей до двух миллионов. Деньги и имущество «банкиров» арестовали, а автомобиль одного из аферистов изъяли в доход государства.

Напомним, что на фоне ситуации с бензинов в Татарстане активизировались и другие «предприниматели» — спекулянты продают топливо по цене от 100 до 150 за литр через интернет. После перевода денег мошенники перестают выходить на связь.

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