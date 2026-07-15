Цена за литр доходит до 150 рублей, но жителей это не останавливает.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

На фоне ситуации с бензином в Татарстане активизировались мошенники. Подробнее об этом на пресс-конференции рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств управления уголовного розыска МВД по Татарстану Радис Юсупов.

- Через разные группы размещаются объявления, что продают ГСМ - необходимо оплатить. Цена бензина при этом от 100 до 150 рублей, - рассказал Юсупов.

После перевода денег «продавцы» просто теряются. Кроме того, обманывают и жителей, которые хотят купить машину из-за рубежа - Беларуси, Китая и других стран. Авто по выгодным ценам продают через социальные сети. Так уже обманули нескольких татарстанцев - двое перевели за машины, еще один 48-летний мужчина - за экскаватор.

- В настоящее время мошенники используют все актуальные проблемы, чтобы обмануть, - отметил представитель МВД.

Также обманывают и при покупке недвижимости в Европе - все происходит через фейковые сайты, где мошенники выдают себя за риелторов. Одна жительница уже потеряла так 6,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники, пользуясь нехваткой на АЗС топлива, разработали новую схему обмана россиян. Выходя на жертв от имени крупных корпораций, мошенники предлагают забронировать время для покупки бензина, дабы не стоять в очередях на АЗС. Для подтверждения брони требуется код из СМС, который и дает аферистам доступ к телеграм-аккаунту. Ну а дальше – взлом, и все личные данные пользователя уже у аферистов.

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