Происшествия
16 июля 12:47
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«Вечерняя Казань»

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В РКБ Татарстана спасли байкера с множественными переломами после страшного ДТП

У мотоциклиста были переломы таза, бедра, руки, колена и шейного позвонка.

В РКБ Татарстана спасли байкера с множественными переломами после страшного ДТП

Автор фото: РКБ РТ

Хирурги Республиканской клинической больницы Татарстана помогли байкеру, поступившему в отделение с многочисленными травмами после аварии. По его словам, он ехал по дороге, когда легковое авто перед ним неожиданно начало поворачивать с нарушением ПДД. Парень влетел в легковушку и перелетел через три полосы. У него были переломаны кости таза, бедра, колена, руки и шейного позвонка.

Еще при рентгенологии у пострадавшего заподозрили расслоение аорты по характерной гематоме. А после первой операции по восстановлению таза и бедра подозрения подтвердились. Пациент не истек кровью только потому, что гематома «заткнула» место разрыва. Но аорта могла разорваться повторно в любой момент.

Мужчину ввели в медикаментозную кому, а рентген-хирурги занялись поиском подходящего стент-графта. Все осложнялось нетипичной анатомией пациента, и нужный эндопротез нашелся только в Москве. Курьер смог его доставить утром следующего дня, тогда мотоциклисту провели еще одну операцию.

Из-за расположения разрыва хирургам сначала пришлось восстановить кровоток левой общей сонной артерии через сонно-сонное переключение, и только потом установить стент. Через четыре часа после операции пациент пришел в себя и начал дышать самостоятельно. Затем настала очередь третьей операции - по фиксации костей таза и колена.

Мотоциклиста уже готовы выписать домой, но в ближайшие несколько месяцев ему нужно ходить с металлоконструкциями, которые уберут, когда кости окончательно срастутся.

Ранее сообщалось, что хирурги Татарстана провели по ОМС первую операцию пациенту при ожирении. В республике на такую операцию будут направлять эндокринологи консультативной поликлиники РКБ.

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