С начала года в республике произошло 1540 ДТП.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Уже полторы тысячи аварий случилось в Татарстане с января по июль - такими данными на пресс-конференции поделился начальник управления Госавтоинспекции республики Рустем Гарипов. В трагичном «топе» снова выезд на встречную полосу.

К июлю в ДТП пострадал 1867 человек, а погиб - 161. В прошлом году цифры и по травмам, и по погибшим, были выше. Самыми тяжкими авариями назвали ситуации из-за выезда на полосу встречного движения. За прошедшие пол года в республике произошло уже 98 таких ДТП. Ранения получили 156 человек, в несовместимые с жизнью травмы - 49 человек.

Например, четвертого июня из-за выезда на «встречку» в Сармановском районе погибли водитель и два пассажира, среди них был и 8-летний ребенок.

Ранее сообщалось, что за пять лет на дорогах Татарстана погибло 69 детей. Больше всего несовершеннолетних гибнет летом.

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