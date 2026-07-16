Происшествия
16 июля 11:38
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«Вечерняя Казань»

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Комитет по транспорту прокомментировал «задымление» автобуса в Казани

Инцидент произошел рядом с остановкой у моста Миллениум.

Комитет по транспорту прокомментировал «задымление» автобуса в Казани

Автор фото: соцсети

Пассажирский автобус «задымился» в столице республики около остановки у моста Миллениум — густой «дым» окутал практически весь корпус транспорта. Причиной стал выброс паров охлаждающей жидкости, объяснили в Комитете по транспорту.

Парение полностью остановили, пассажиры и экипаж транспорта не пострадали. Автобус эвакуируют в парк, где проведут профилактический осмотр.

«Экипаж сработал четко по инструкции: автобус остановлен, пассажиры высажены в безопасном месте и пересажены на следующий рейс», — рассказали в комитете.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с топливом цены на проезд поднялись по специальному сезонному автобусному маршруту №101с. Стоимость поднялась со 100 рублей до 120. Тарифы на такие рейсы не регулируются, поскольку они не входят в муниципальную маршрутную сеть Казани.

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