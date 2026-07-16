За пять лет на дорогах Татарстана погибло 69 детей
Больше всего несовершеннолетних гибнет летом.
С 2021 по 2025 в ДТП в Татарстане погибли 69 детей. Подробнее об этом на пресс-конференции рассказал начальник управления Госавтоинспекции республики Рустем Гарипов.
При этом 25 детей погибли летом - именно в это время начинаются летние каникулы, они все больше ездят на машинах пассажирами, катаются на велосипедах и самокатах.
- К сожалению, эта свобода порой оборачивается бедой. Дети не всегда осознают опасность, которая может поджидать их на дороге. Необходимо регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге объяснять,как правильно проходить проезжую часть, - призвал Гарипов.
В этом году зарегистрировали 206 аварий с участием детей - в них погибли шесть несовершеннолетних, еще 221 получили ранения.
Ранее сообщалось, что подросток из Казани на питбайке пытался наехать на полицейского. Нарушителя задержали.
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