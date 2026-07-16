Больше всего несовершеннолетних гибнет летом.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 2021 по 2025 в ДТП в Татарстане погибли 69 детей. Подробнее об этом на пресс-конференции рассказал начальник управления Госавтоинспекции республики Рустем Гарипов.

При этом 25 детей погибли летом - именно в это время начинаются летние каникулы, они все больше ездят на машинах пассажирами, катаются на велосипедах и самокатах.

- К сожалению, эта свобода порой оборачивается бедой. Дети не всегда осознают опасность, которая может поджидать их на дороге. Необходимо регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге объяснять,как правильно проходить проезжую часть, - призвал Гарипов.

В этом году зарегистрировали 206 аварий с участием детей - в них погибли шесть несовершеннолетних, еще 221 получили ранения.

Ранее сообщалось, что подросток из Казани на питбайке пытался наехать на полицейского. Нарушителя задержали.

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