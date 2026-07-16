Подросток из Казани на питбайке пытался наехать на полицейского
Нарушителя задержали.
На перекрестке улиц Айдарова и Давыдова в Казани инспекторы заприметили 16-летнего подростка, рассекающего на питбайке по дороге общего пользования. Его попытались остановить, но парень попытался скрыться. При этом он пытался наехать на полицейского, сообщили в СУ СК России по Татарстану.
Пострадавшего правоохранителя госпитализировали. А на парня завели уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что молодой питбайкер без прав влетел в движущееся авто в Казани. Как оказалось, мини-мотоцикл даже не был зарегистрирован по правилам.
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