Нарушителя задержали.

Автор фото: скриншот видео МВД по РТ

На перекрестке улиц Айдарова и Давыдова в Казани инспекторы заприметили 16-летнего подростка, рассекающего на питбайке по дороге общего пользования. Его попытались остановить, но парень попытался скрыться. При этом он пытался наехать на полицейского, сообщили в СУ СК России по Татарстану.

Пострадавшего правоохранителя госпитализировали. А на парня завели уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что молодой питбайкер без прав влетел в движущееся авто в Казани. Как оказалось, мини-мотоцикл даже не был зарегистрирован по правилам.

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