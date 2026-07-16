Прокуратура просит признать главного безопасника исправительного учреждения виновным в ряде коррупционных преступлений.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

В Кировском райсуде стартовали прения сторон по делу бывшего замначальника по безопасности татарстанской ИК-5 Руслана Хикматова. Прокуратура просит признать экс-силовика виновным в ряде коррупционных преступлений — и назначить подсудимому наказание в виде 10 лет колонии общего режима и штрафа в 700 тысяч рублей, сообщает журналист «Вечерней Казани» из зала суда.

Помимо заключения и штрафа, гособвинитель Диляра Яфизова запросила для Хикматова запрет работы на руководящих должностях в правоохранительных органах сроком на пять лет, лишение спецзвания «полковник внутренней службы», а также конфискацию взяток и их денежный эквивалент.

Напомним, что в обвинительном заключении бывшего замначальника исправительной колонии фигурирует 11 преступных эпизодов: три эпизода получения взятки (часть 1 статьи 290 УК РФ), три эпизода мелкого взяточничества (часть 2 статьи 291.2 УК РФ) и пять — превышения должностных полномочий (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ).

По версии следствия и прокуратуры, Хикматов получал от заключенного Эльнура Зейналова смарт-часы, дубленку, рацию и канцтовары — общая стоимость предметов взятки превышает 50 тысяч рублей. В обмен же замначальника колонии должен был закрывать глаза на ношение Зейналовым телефона в колонии и другие нарушения режима.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Защита в свою очередь считает, что Зейналов просто дарил Хикматову «подарки» в силу сложившихся между ними «рабочих» отношений. При этом замначальника колонии ни на какие незаконные действия после этих «подарков» не шел, из-за чего, как считает защита, Зейналов и решил «сдать» Хикматова службе внутренней безопасности.

В суде некогда сотрудник ИК-5 заявил, что совершил ошибку, когда принял от заключенного эти подарки. При этом вину Хикматов категорически отрицает, а свои признательные показания на следствии называет вынужденными — он, как бывший сотрудник колонии, хотел избежать заключения в СИЗО, чтобы сохранить свою жизнь.

Ранее мы писали, что на временном отрезке в три года Хикматов стал уже вторым задержанным сотрудником ИК-5. Ранее суд отправил в колонию на пять лет бывшего начальника этого исправительного учреждения Малика Хуснетдинова — его признали виновным в получении взяток от заключенных.

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