Минцифры республики вместе с операторами строит новые вышки, но развитию мешают старые-новые проблемы: жители боятся облучения, а темпы строительства отстают.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2026 году работа Минцифры кардинально изменилась. «Если ранее мы были сосредоточены на настройке инфраструктуры связи, запускали сервисы и электронные услуги, то сегодня фокус сместился на принципиально новые вызовы и задачи», — говорил на коллегии по итогам прошедших месяцев года глава регионального ведомства Илья Начвин. Рассказываем, какие вызовы стоят перед связистами и как их решают.

Связь как система безопасности

- Связь в Татарстане стала частью системы безопасности республики, её критически важной инфраструктурой, — признавал Начвин.

В республике интернетом пользуются 4,8 миллиона человек. Но во время беспилотной опасности все эти люди временно лишаются возможности подключаться к скоростному интернету 4G. Только с начала года ее вводили 21 раз — всего на 34 часа. Устаревшие 2G и 3G продолжают работать, но далеко не всегда. Зато всегда работают 940 сирен республики. Министр признал, что громкие звуки приносят дискомфорт, но подчеркнул их необходимость — в ближайшем будущем число точек оповещения увеличат до 1,6 тысячи.

- Во время ограничений голосовая нагрузка на каждую вышку мгновенно вырастает в семь-восемь раз. Но сети физически не способны пропускать такой поток информации. Чтобы справляться с этими вызовами, мы обязаны системно увеличивать ёмкость сети, — объяснил министр.

Только в этом году операторы связи инвестируют в более 1,1 тысячи объектов инфраструктуры связи — в Татарстане обновят 702 уже действующих и построят 398 новых базовых станций. По словам Начвина, ровно половина работ уже выполнена. Больше всего работы в крупных городах и районах.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

При этом заместитель премьер-министра Татарстана — руководитель аппарата Кабмина республики Шамиль Гафаров отметил, что если с одной стороны работа операторов заслуживает уважения — они модернизировали и ввели в работу 550 базовых станций, — с другой, темпы строительства нового вызывают вопросы.

- Из 400 станций, которые мы должны построить с нуля, выполнено только 35 процентов. Если мы говорим о полугодии, норматив — как минимум пятьдесят. Значит, по новому строительству есть системные проблемы, о которых мы сегодня, к сожалению, не говорили, — заявил Гафаров.

Что тормозит развитие связи в Татарстане

Однако главным барьером остаётся выделение участков под базовые станции в городах — из-за отказов местных администраций операторы не могут оперативно начать плановое строительство. Например, сложная ситуация возникла в Набережных Челнах, а в Казани задерживается строительство на пересечении улиц Хусаина Ямашева и Зорге. Руководителей исполкомов призвали лично подключаться к решению этих вопросов совместно с операторами. Еще часть работ проводится по федеральной программе устранения цифрового неравенства, которую выполняет компания «Ростелеком-Т2».

- В этом году нам удалось получить у министерства цифрового развития России одно из самых больших в стране финансирований. Связь появится ещё в 79 сёлах Татарстана, где живут менее 500 человек. Эти точки выбрали сами жители через голосование в конце прошлого года. Задача нашего министерства и глав районов — сделать так, чтобы каждый из этих объектов был запущен строго в срок, — отметил министр. — Впервые к этой программе подключился крупный коммерческий оператор. МТС строит новые вышки в 14 деревнях республики, где раньше не было мобильного интернета — качественную связь получит около 1,5 тысячи человек.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Руководитель республиканского ведомства предложил другим операторам также поддержать такой пример и взять малые населенные пункты республики под «шефство». «Непростой» задачей глава Минцифры назвал проведение интернета там, где живут менее ста человек. Дело в том, что на них просто не рассчитаны федеральные программы. Татарстан ищет свои решения — и находит. Например, команда министерства проехала почти четыре десятка деревень республики и провела интернет там, где его просили — в деревнях Филипповка и Четотам, где живут 42 и 73 человека. На это нужно 22 миллиона рублей.

Оказалось, что главная причина отсутствия там связи — нет электричества. Прокладывать кабель оказывается дороже, чем строить вышку. В прошлом году вопрос решили на нескольких трассах. Похожая ситуация, добавил Начвин, остается и в новых микрорайонах. В Казани это жилые массивы вдоль Вознесенского тракта, в Набережных Челнах — 11-й и 63-й комплексы. Люди заезжают в новые квартиры, но остаются без связи.



- Сегодня вопросы обеспечения связью зачастую рассматриваются уже после завершения строительных работ как на автодорогах, так и новых капитальных объектах. В результате мы получаем готовые объекты без мобильной связи и интернета, что понуждает нас изыскивать решения и выделять дополнительные бюджетные средства. Считаю, что эти процессы необходимо синхронизировать нам совместно с Минстроем, Миндортрансом и нормативно закрепить включение инфраструктуры связи в строительные сметы ещё на этапе планирования и проектирования, — заметил министр.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Также вопрос тормозит радиофобия — татарстанцы продолжают верить в облучительный эффект вышек. В Минцифры призвали находить компромиссные участки вместе с операторами, а жителям пообещали курс семинаров против фобии.