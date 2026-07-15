Общество
15 июля 08:58
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«Вечерняя Казань»

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Алексей Клонцак стал новым замминистра цифрового развития Татарстана

Клонцак прошёл путь от аналитика до руководителя и курировал IT-проекты в здравоохранении.

Алексей Клонцак стал новым замминистра цифрового развития Татарстана

Автор фото: пресс-служба Минцифры Татарстана

В Татарстане назначили нового заместителя министра цифрового развития. Им стал Алексей Клонцак, о чём на коллегии Минцифры объявил вице-премьер Шамиль Гафаров.

Клонцак больше 13 лет работает в IT-сфере. Начинал аналитиком, затем управлял продуктами и вырос до руководителя департамента в Центре информационных технологий Татарстана. С 2020 года возглавлял отдел Центра цифровой трансформации, который занимается IT-решениями для медицины и соцсферы.

Под его руководством Республиканская клиническая больница прошла сертификацию по международному стандарту HIMSS, а в республике заработал первый радиологический дата-центр. В последние годы он отвечал за горячие линии «117» и «122», которые при нём стали принимать до 64 тысяч звонков в месяц. За вклад в цифровую инфраструктуру Клонцак получил благодарность раиса Татарстана и другие награды.

Ранее мы писали, что экс-глава УАЗа Алексей Спирин возглавил завод «Соллерс Алабуга». Он будет отвечать за операционную работу предприятия и сохранит пост зама в головной компании.

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