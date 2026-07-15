Алексей Клонцак стал новым замминистра цифрового развития Татарстана
Клонцак прошёл путь от аналитика до руководителя и курировал IT-проекты в здравоохранении.
В Татарстане назначили нового заместителя министра цифрового развития. Им стал Алексей Клонцак, о чём на коллегии Минцифры объявил вице-премьер Шамиль Гафаров.
Клонцак больше 13 лет работает в IT-сфере. Начинал аналитиком, затем управлял продуктами и вырос до руководителя департамента в Центре информационных технологий Татарстана. С 2020 года возглавлял отдел Центра цифровой трансформации, который занимается IT-решениями для медицины и соцсферы.
Под его руководством Республиканская клиническая больница прошла сертификацию по международному стандарту HIMSS, а в республике заработал первый радиологический дата-центр. В последние годы он отвечал за горячие линии «117» и «122», которые при нём стали принимать до 64 тысяч звонков в месяц. За вклад в цифровую инфраструктуру Клонцак получил благодарность раиса Татарстана и другие награды.
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