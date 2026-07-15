Животных переведут в «Реку Замбези», а историческая территория станет парком.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани решили судьбу двух зоопарков, которые сейчас работают одновременно. Историческую часть, открытую ещё в начале прошлого века, превратят в ботанический сад. А новая «Река Замбези», напротив, будет активно развиваться и пополняться редкими животными. Об этом на встрече с туроператорами рассказал директор Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили.

По его словам, в старом зоопарке животные оставаться не будут — для них уже созданы лучшие условия в «Реке Замбези». Именно туда, кстати, поселили двух слоних, подаренных президентом Лаоса Владимиру Путину. После реконструкции историческая территория превратится в парк в центре города, который станет одной из визитных карточек столицы. Он будет рассчитан на молодёжь и взрослых и подойдёт для спокойных прогулок.

А «Река Замбези» станет одним из самых развивающихся зоопарков страны. Как пообещал Шавлиашвили, в течение этого и следующего года его пополнят животными, которых в России ещё нет.

«Такого никто не делал», — добавил он.

Ранее мы писали, что в старейшем зоопарке страны запустили этап перерождения. В вольерах ждут новых постояльцев. Казанские власти обещают взяться за реконструкцию «засучив рукава».

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