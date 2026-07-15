Праздник Казанской иконы Божией Матери будет проходить в течение двух дней, вход на концерт свободный.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани готовятся отметить праздник Казанской иконы Божией Матери. Главными событиями станут крестный ход и большой концерт с Викой Цыгановой. Программу опубликовала пресс-служба Татарстанской митрополии.

Всё начнётся 20 июля в 17:00 с всенощного бдения в Казанском соборе. На следующий день в полвосьмого утра пройдёт крестный ход у Благовещенского собора Казанского кремля. Затем освятят храм Николы Тульского в 10:00 и отслужат литургию.

Завершится праздник концертом в парке «Елмай» в шесть вечера. Хедлайнером станет Вика Цыганова. Вместе с ней выступят московская группа «Покров» и ансамбль русской песни под руководством Элеоноры Калашниковой. Прийти может любой желающий, платить за вход не нужно.

Ранее мы писали, что в Казани 1 августа перекроют улицы у Чаши из-за авиационного праздника. Под ограничения попадают обе стороны улицы Сибгата Хакима.

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