Общество
15 июля 09:36
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Крестный ход и концерт Вики Цыгановой пройдут в День явления Казанской иконы

Праздник Казанской иконы Божией Матери будет проходить в течение двух дней, вход на концерт свободный.

Крестный ход и концерт Вики Цыгановой пройдут в День явления Казанской иконы

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани готовятся отметить праздник Казанской иконы Божией Матери. Главными событиями станут крестный ход и большой концерт с Викой Цыгановой. Программу опубликовала пресс-служба Татарстанской митрополии.

Всё начнётся 20 июля в 17:00 с всенощного бдения в Казанском соборе. На следующий день в полвосьмого утра пройдёт крестный ход у Благовещенского собора Казанского кремля. Затем освятят храм Николы Тульского в 10:00 и отслужат литургию.

Завершится праздник концертом в парке «Елмай» в шесть вечера. Хедлайнером станет Вика Цыганова. Вместе с ней выступят московская группа «Покров» и ансамбль русской песни под руководством Элеоноры Калашниковой. Прийти может любой желающий, платить за вход не нужно.

Ранее мы писали, что в Казани 1 августа перекроют улицы у Чаши из-за авиационного праздника. Под ограничения попадают обе стороны улицы Сибгата Хакима.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ГУ МВД России по Татарстану
Полиция вычислила нижнекамца, снявшего последствия атаки дронов

Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.

соцсети
Полиция начала проверку после нападений на продавцов в казанском посёлке Юдино

Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.

пресс-служба МВД по Татарстану
Татарстанец открыл огонь в автомойке после отказа в обслуживании вне очереди

Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Мачеха погибшего участника СВО в Татарстане добилась выплат через суд

После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.

администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов
Три десятка брошенных автомобилей отправятся с улиц Казани на спецстоянку

Больше всего авто эвакуируют из Советского района.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.