Насыпь охраняют как памятник, рядом уже находили поселение и могильник той же эпохи.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане список выявленных памятников пополнился новым археологическим объектом. Комитет по охране культурного наследия включил в перечень «Одиночный курган 1 у посёлка Новозареченск» в Бавлинском районе. По оценке специалистов, насыпь может рассказать о народах, которые жили на этой территории с бронзового века до средневековья.

Курган находится в 400 метрах от реки Кандыз, между Новозареченском и селом Дмитриевка. Это каменно-земляная насыпь высотой полметра и диаметром девять метров, плотно покрытая степной травой. В центре видна округлая впадина. Теперь на территории кургана запрещена любая хозяйственная деятельность, разрешены только археологические исследования.

Это уже не первая находка в Бавлинском районе. В прошлом году здесь изучили поселение эпохи бронзы «Исергапово-I», а рядом с ним обнаружили и взяли под охрану курганный могильник.

Ранее мы писали, что реестр захоронений выдающихся людей из 500 имен создали в Татарстане. Большинство мест погребения находятся на Арском и Ново-Татарском кладбищах Казани.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.