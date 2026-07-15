В Бавлинском районе Татарстана нашли курган бронзового века
Насыпь охраняют как памятник, рядом уже находили поселение и могильник той же эпохи.
В Татарстане список выявленных памятников пополнился новым археологическим объектом. Комитет по охране культурного наследия включил в перечень «Одиночный курган 1 у посёлка Новозареченск» в Бавлинском районе. По оценке специалистов, насыпь может рассказать о народах, которые жили на этой территории с бронзового века до средневековья.
Курган находится в 400 метрах от реки Кандыз, между Новозареченском и селом Дмитриевка. Это каменно-земляная насыпь высотой полметра и диаметром девять метров, плотно покрытая степной травой. В центре видна округлая впадина. Теперь на территории кургана запрещена любая хозяйственная деятельность, разрешены только археологические исследования.
Это уже не первая находка в Бавлинском районе. В прошлом году здесь изучили поселение эпохи бронзы «Исергапово-I», а рядом с ним обнаружили и взяли под охрану курганный могильник.
Ранее мы писали, что реестр захоронений выдающихся людей из 500 имен создали в Татарстане. Большинство мест погребения находятся на Арском и Ново-Татарском кладбищах Казани.
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