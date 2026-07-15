Сервис «Отелло» сравнил доступность гостиниц в популярных городах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Сервис бронирования «Отелло» подсчитал, насколько гостиницы в разных городах России по карману среднестатистическому работающему человеку. За основу взяли среднюю зарплату по России за первый квартал 2026 года — 106 722 рубля, и сопоставили её с ценами на номера этим летом. Казань в этом рейтинге оказалась в числе городов с довольно дорогими отелями.

Самый популярный вариант у путешественников — трёхзвёздочные гостиницы. В Казани на среднюю зарплату в такой категории можно прожить 13 ночей. Это столько же, сколько в Анапе и Калининграде, но заметно меньше, чем в Краснодаре, где «тройка» потянет на 25 ночей, или в Новосибирске с 24 ночами.

Если выбирать отели попроще — одну-две звезды или вовсе без звёзд, — в Казани хватит уже на 20 ночей. Для сравнения, в Ростове-на-Дону в таких гостиницах можно прожить 35 ночей, а в Новосибирске и Анапе — по 34. Так что бюджетному туристу в столице Татарстана придётся быть чуть экономнее.

Четырёхзвёздочные отели в Казани обойдутся в 8 ночей на среднюю зарплату. Это скромнее, чем в Краснодаре с его 17 ночами или Новосибирске с 16, но лучше, чем в Геленджике и Сириусе, где «четвёрка» доступна лишь на 6 ночей.

Самый дорогой сегмент — пятизвёздочные отели. В Казани средней зарплаты хватит на 4 ночи. Это не так мало, как в Анапе и Геленджике, где номер в «пятёрке» можно снять всего на 3 ночи, но и до рекордов Ростова-на-Дону и Новосибирска с их 10 ночами далеко.

Ранее сообщалось, что Татарстан обновит правила субсидий на модульные гостиницы. Господдержка покроет до половины стоимости проекта, но не больше полутора миллионов на номер.

Также мы писали, что рынок посуточных квартир в Казани выведут из серой зоны. Легализация бизнеса аренды позволит увеличить налоговые отчисления в городской бюджет.

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