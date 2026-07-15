Система сама зафиксирует нарушение и выставит штраф через «Госуслуги».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 сентября российские магазины начнут получать штрафы за продажу просроченных продуктов в автоматическом режиме. Об этом рассказал РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (оператор системы «Честный знак») Михаил Дубин.

Работать всё будет без участия человека. Как только на кассе пробьют товар с истёкшим сроком годности, система это увидит, сама составит проект постановления и отправит его контролёрам на подпись. Потом готовый документ уйдёт в личный кабинет нарушителя на портале «Госуслуги».

Ранее мы писали, что стоимость минимальной корзины продуктов в Татарстане составляет 6753 рубля. Эксперты подсчитали цену 33 продуктов.

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