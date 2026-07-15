Магазины начнут получать автоматические штрафы за продажу просроченных продуктов
Система сама зафиксирует нарушение и выставит штраф через «Госуслуги».
С 1 сентября российские магазины начнут получать штрафы за продажу просроченных продуктов в автоматическом режиме. Об этом рассказал РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (оператор системы «Честный знак») Михаил Дубин.
Работать всё будет без участия человека. Как только на кассе пробьют товар с истёкшим сроком годности, система это увидит, сама составит проект постановления и отправит его контролёрам на подпись. Потом готовый документ уйдёт в личный кабинет нарушителя на портале «Госуслуги».
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