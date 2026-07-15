Татарстан в список субъектов с положительной динамикой не вошел.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Очереди на АЗС постепенно сокращаются в 13 регионах России, вместе с тем улучшается ситуация и с наличием бензина. Стабилизация наблюдается в Новгородской, Калининградской, Орловской, Иркутской, Калужской, Брянской, Смоленской, Курганской областях, в Ямало-Ненецком автономном крае, Приморском крае, а также в республиках Калмыкия, Коми и Бурятия. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сайта-локатора АЗС Russiabase и топливные карты.

В Москве, Санкт-Петербурге и областях двух столиц также отмечают улучшение, но в часы пик очереди на некоторых заправках все равно образуются. Как и в Татарстане, для борьбы с ажиотажем и предупреждения дефицита в регионах были введены ограничения на продажу бензина — от 30 до 50 литров в руки. В отдельных субъектах ввели дополнительные меры, например, отпуск топлива по первой цифре госномера авто.

Ранее жителей Казани призвали не поддаваться панике и не создавать ажиотаж на топливо. В пресс-службе раиса заверили, что поставки на АЗС идут по графику, а запасов в городе достаточно.

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