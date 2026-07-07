Городская среда
7 июля 10:10
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«Вечерняя Казань»

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В Казани 1 августа перекроют улицы у Чаши из-за авиационного праздника

Под ограничения попадают обе стороны улицы Сибгата Хакима.

В Казани 1 августа перекроют улицы у Чаши из-за авиационного праздника

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани 1 августа пройдёт авиационный праздник «Я выбираю небо!», и ради него временно ограничат движение транспорта. Согласно постановлению городских властей, с 10:00 до 22:00 перекроют несколько участков.

Под ограничения попадают обе стороны улицы Сибгата Хакима — от перекрёстка с Декабристов до улицы Абсалямова. Также закроют обе стороны улицы Бондаренко — от дома №3 по Сибгата Хакима до примыкания к той же улице. Смотровую площадку Центра семьи «Казан» тоже ограничат для доступа. Кроме того, на время праздника запретят движение электросамокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности — безопасность превыше всего.

Ранее мы писали как «Белый лебедь», Ту-214 и «Ансат» показали высший пилотаж в Казани. Фестиваль «Я выбираю небо!» в 2025 году вновь продемонстрировал возможности города как авиационной столицы страны. Масштабное шоу запомнилось небесной «валентинкой», вертолётами и стратегическим бомбардировщиком.

Также сообщалось, что по Юлиуса Фучика в Казани ограничили движение до 29 сентября. Меры связаны с реконструкцией тепловода.

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