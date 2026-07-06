Протяженность участка — 500 метров.

Автор фото: Миндортранс РТ

В Кировском районе Казани планируют отремонтировать улицу Можайского. Ее протяженность составляет 500 метров, а ширина — две полосы. Работы проходят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Рабочим предстоит уложить верхний слой асфальта площадью более четырех тысяч «квадратов»., отремонтировать тротуар общей площадью 1460 «квадратов», а также заменить 980 погонных метров дорожного бортового камня и 980 погонных метров тротуарного бортового камня.

На участке установят четыре дорожных знака, нанесут разметку, сделают 50 погонных метров пешеходных ограждений и одну остановку.

На данный момент работы выполнены на 71 процент. Всего в этом году планируется отремонтировать 19 объектов протяженностью 14,5 километра, сообщили в Миндортрансе Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Казани ремонтируют 135 дорог общей протяженностью более 100 километров. На ремонтные работы выделено 13,2 миллиарда рублей.

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