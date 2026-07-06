Склад принадлежал заводу по добыче ископаемых из Волги.

Автор фото: ГУФССП России по Татарстану

В Приволжском районе Казани снесли самовольную постройку площадью 500 «квадратов». Объект находился в собственности завода по добыче ископаемых из Волги, сообщили в ГУФССП России по Татарстану.

Все началось с того, что приставам поступил исполнительный документ, обязывающий организацию-должника снести складской комплекс с бытовыми помещениями

Инициатором сноса выступил Комитет земельных и имущественных отношений Казани. Постройку признал незаконной Вахитовский райсуд, так как склад был построен без необходимых разрешений и согласований.

Приставы неоднократно вручали директору организации официальные требования о сносе, предупреждали о возможной уголовной ответственности. Но руководитель не спешил выполнять решение суда. Наоборот, он подал иск против судебного пристава, пытаясь таким образом избежать исполнения обязательств.

В итоге приставам удалось донести до должника серьёзность последствий: ему напомнили о статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», которая предусматривает наказание за игнорирование судебных решений. В итоге постройку все же снесли.

Ранее сообщалось, что в казанском поселке убрали незаконную свалку в 172 «квадрата». Исполкому внесли предостережение о недопустимости нарушений.

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