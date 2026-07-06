Городская среда
6 июля 12:54
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«Вечерняя Казань»

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Задержка поездов в метро Казани произошла из-за подозрения на поломку

На платформах образовались толпы пассажиров, которые ожидали посадки в течение 15 минут.

Задержка поездов в метро Казани произошла из-за подозрения на поломку

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В метро столицы республики в 08:29 6 июля на перегоне станций «Суконная Слобода»-«Аметьево» на короткое время задержались поезда. На платформах скопилась толпа пассажиров. В МУП «Метроэлектротрансе» объяснили, что нарушение графика движения произошло из-за подозрения на поломку одного из электропоездов.

Состав вывели с линии, направив на проверку. В итоге неисправность не обнаружили, но на линии все равно запустили другой электропоезд. Снятый состав отвезли в депо для дополнительной диагностики.

«В течение 15 минут график движения поездов был оперативно восстановлен, все станции работают в штатном режиме», — сообщили в «Метроэлектротрансе».

Ранее сообщалось, что 1 июля метро в Казани перешло на летний график из-за снижения пассажиропотока. По будням утром и вечером в часы пик на линии будут курсировать десять электропоездов с интервалом 5 минут 39 секунд.

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