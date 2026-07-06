Задержка поездов в метро Казани произошла из-за подозрения на поломку
На платформах образовались толпы пассажиров, которые ожидали посадки в течение 15 минут.
В метро столицы республики в 08:29 6 июля на перегоне станций «Суконная Слобода»-«Аметьево» на короткое время задержались поезда. На платформах скопилась толпа пассажиров. В МУП «Метроэлектротрансе» объяснили, что нарушение графика движения произошло из-за подозрения на поломку одного из электропоездов.
Состав вывели с линии, направив на проверку. В итоге неисправность не обнаружили, но на линии все равно запустили другой электропоезд. Снятый состав отвезли в депо для дополнительной диагностики.
«В течение 15 минут график движения поездов был оперативно восстановлен, все станции работают в штатном режиме», — сообщили в «Метроэлектротрансе».
Ранее сообщалось, что 1 июля метро в Казани перешло на летний график из-за снижения пассажиропотока. По будням утром и вечером в часы пик на линии будут курсировать десять электропоездов с интервалом 5 минут 39 секунд.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.
Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.
Врачи просмотрели порок позвоночника и рёбер.
Артист планировал поиграть в волейбол, но из-за травмы присоединился к дворовому матчу в качестве болельщика.
Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.