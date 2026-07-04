Движение ограничат 4 и 5 июля с шести утра.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики в период подготовки и проведения чемпионата по велоспорту «Шоссе 2026» будет закрыто движение по ряду улиц в центре города. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Казани.

Движение ограничат 4 июля с 6:00 до 14:00 и 5 июля с 6:00 до 17:00. В ГАИ казанцам напоминают соблюдать требования регулировщиков и дорожных знаков.

Автор фото: ГАИ Казани

Дороги будут перекрыты на участке от Кремлевской набережной до Ленинской дамбы, а также на Ивановском спуске, площади 1 Мая, на улицах Кремлевской, Кави Наджми, Профсоюзной, Чернышевского, Дзержинского, Миславского, Большой Красной, Толстого, Подлужнаяой, Жуковского и Батурина.

Ранее сообщалось, что в эти дни изменится схема движения автобусов. Также будет запрещена парковка и использование электросамокатов и велосипедов.

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