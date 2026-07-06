В Казани у «Чаши» появится каток
В городе собираются преодолеть туристическую сезонность.
Если летом туристические объекты и гостиницы в Казани полностью загружены, зимой востребованность объекта падает практически в два раза. Новые идеи на деловом понедельнике представил директор комитета по развитию туризма исполкома города Александр Шавлиашвили.
- Наша задача – сделать Казань местом, где вся страна встречает Новый год, проводит новогодние каникулы и зимние выходные. Для этого необходимо насыщать город современными туристическими объектами. Если летом одним из них станет зооботанический сад, то зимой – каток у центра семьи «Казан». Это будет каток с одним из самых красивых видов в стране, и, я уверен, в мире, - сказал Шавлиашвили.
Директор комитета по развитию туризма казанской мэрии считает, что постепенно сократить разрыв поможет именно создание новых круглогодичных сезонных объектов.
Ранее сообщалось, что на благоустройство пяти пространств в Казани выделили почти два миллиарда рублей. Особое внимание в проектах уделяют инклюзивности и бережному отношению к природе.
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