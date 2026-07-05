Часть улицы Шатурской в Казани перекроют из-за ремонта
Ограничения продлятся около двух недель.
Движение транспорта по улице Шатурской в Казани частично ограничат в связи с реконструкцией водопровода. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства.
Дорога будет перекрыта с 7 по 22 июля в районе дома № 51 по улице Челюскина. Водителям советуют выбирать альтернативные маршруты.
Ранее сообщалось, что казанцев просят заранее приезжать в аэропорт из-за ограничений на трассе Р-239. Мера вводится на 14-м километре автодороги.
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