Казанское метро переходит на летний график
Режим работы продлится до конца лета.
С 1 июля казанское метро будет работать по летнему графику из-за снижения пассажиропотока, так как многие горожане уезжают в отпуск, уходят на каникулы или в целом сокращают деловую активность, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
По будням утром и вечером в часы пик на линии будут курсировать десять электропоездов с интервалом 5 минут 39 секунд. Такой режим работы, предварительно, продлится до конца лета.
Ранее сообщалось, что в казанском метро запретят попрошайничать, гадать и торговать с рук. Лыжи и самокаты нужно будет возить в чехлах.
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