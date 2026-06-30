Метшин оценил ход строительства инженерных сетей к новому микрорайону
Площадь нового жилья составит 250 тысяч «квадратов».
Мэр Казани Ильсур Метшин побывал на стройке нового микрорайона на месте складов Военного городка — 32. Он проинспектировал проведение инженерных сетей к участку. Всего планируется проложить 25 километров магистральных и внутриплощадочных трубопроводов.
Площадь нового жилья составит 250 тысяч квадратных метров, там смогут проживать около 16 тысяч человек. В планах также строительство социальной инфраструктуры: школы, детских садов, поликлиники, спортивных объектов. Первый пусковой комплекс завершат в конце четвертого квартала, тогда же первые жители получат ключи от квартир.
«Превращение заброшенных зон в точки притяжения – это признак качественного и устойчивого развития города», – цитирует слова Метшина пресс-служба мэрии.
Сейчас готовность сетей водоотведения составляет 64 процента, сетей водоснабжения – 23,8 процента. Одновременно ведется подготовка к строительству водопроводной насосной станции.
Ранее сообщалось, что в поселках Казани установили 650 светодиодных светильников – это 65 процентов от плана. На работы в 2026 году выделили 40 миллионов рублей.
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