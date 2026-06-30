Городская среда
30 июня 15:39
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«Вечерняя Казань»

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Метшин оценил ход строительства инженерных сетей к новому микрорайону

Площадь нового жилья составит 250 тысяч «квадратов».

Метшин оценил ход строительства инженерных сетей к новому микрорайону

Автор фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин побывал на стройке нового микрорайона на месте складов Военного городка — 32. Он проинспектировал проведение инженерных сетей к участку. Всего планируется проложить 25 километров магистральных и внутриплощадочных трубопроводов.

Площадь нового жилья составит 250 тысяч квадратных метров, там смогут проживать около 16 тысяч человек. В планах также строительство социальной инфраструктуры: школы, детских садов, поликлиники, спортивных объектов. Первый пусковой комплекс завершат в конце четвертого квартала, тогда же первые жители получат ключи от квартир.

Автор фото: kzn.ru

«Превращение заброшенных зон в точки притяжения – это признак качественного и устойчивого развития города», – цитирует слова Метшина пресс-служба мэрии.

Сейчас готовность сетей водоотведения составляет 64 процента, сетей водоснабжения – 23,8 процента. Одновременно ведется подготовка к строительству водопроводной насосной станции.

Ранее сообщалось, что в поселках Казани установили 650 светодиодных светильников – это 65 процентов от плана. На работы в 2026 году выделили 40 миллионов рублей.

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