Лыжи и самокаты нужно будет возить в чехлах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В метро Казани собираются навести порядок. Кабмин Татарстана подготовил проект постановления, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно документу, пассажирам запретят попрошайничать, приставать к окружающим с просьбами что-то купить или обменять, а также гадать. Разносная торговля на территории метрополитена тоже окажется под запретом.

Изменятся и правила провоза вещей. Лыжи, коньки, сноуборды, велосипеды и самокаты — всё, кроме детских, — придётся упаковывать в чехлы. Средства индивидуальной мобильности можно будет заносить только через неавтоматические пропускные пункты. Оставлять любые вещи, включая коляски и велосипеды, где попало запретят, как и прикреплять их к поручням и ограждениям.

Зато родителям с маленькими детьми станет чуть проще: детей до семи лет можно будет провозить без отдельного места, главное — держать их рядом с собой.

Ранее мы писали, что вход на станцию метро «Тулпар» в Казани полностью смонтировали. Рабочие уже начали заниматься отделочными работами и установкой инженерных сетей, а в скором времени за дело примутся архитекторы для отделки платформы.

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