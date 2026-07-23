Согласно указу президента России, зарплата дошкольных работников должна быть доведена до регионального уровня, но, как оказалось, документ многие поняли неправильно.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани сотрудники дошкольных учреждений в мае получили достаточно скромную дополнительную выплату в 3,2 тысячи рублей, хотя обычно приходило минимум 17 тысяч. Речь идет об обещанных указом президента майских выплатах, которые должны были увеличить зарплату воспитателей до среднего уровня дохода по региону. Остальные работники Татарстана выплат вообще не получили, сообщает Mash Iptash.

Казанским воспитателям обещали выплатить всю остальную сумму с отпускными. Оставшимся без денег сотрудникам остальных татарстанских детсадов объяснили: премии выделяются не из бюджета республики, а из сэкономленных каждым управлением образования средств. «Вечерняя Казань» обратилась за пояснением в Минобрнауки Татарстана.



«Майские указы» Президента РФ, в частности, Указ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», ставят целью доведение средней заработной платы педагогических работников до уровня средней заработной платы по региону. Однако сам указ не устанавливает конкретный порядок выплат, а лишь определяет целевые ориентиры. Размер и периодичность выплат определяются текущими финансовыми возможностями организации. Выплаты могут производиться ежемесячно, ежеквартально или по итогам года», — пояснили нашей редакции в ведомстве.

Напомним, что в республике все равно реализуются и другие меры поддержки дошкольного образования. Например, не так давно Кабмин учредил премию «Наш новый воспитатель» в размере 120 тысяч рублей. Ее могут получить воспитатели, музруководители, воспитатели по обучению татарскому языку и другие. Главные условия — возраст до 35 лет и стаж работы не более пяти лет.

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