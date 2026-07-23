Тяжело пострадавшие в результате удара противника сотрудники также получат по одному миллиону рублей от компании.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Руководство маркетплейса Wildberries находится на связи с семьями погибших и пострадавшими. Им выплачиваются компенсации от компании в размере двух миллионов рублей для близких погибших, и в размере миллиона — для тяжело пострадавших. Об этом заявила генеральный директор маркетплейса Татьяна Ким.

Она рассказала, что она объектах регулярно проводятся тренировочные учения, на местах определены ответственные. После объявления ракетной опасности весь персонал оперативно проводит эвакуацию, что позволило сохранить тысячи человеческих жизней.

«Безопасность людей – наш приоритет, все наши объекты защищены теми же средствами защиты, что и любые другие промышленные объекты в России, в том числе силами ПВО. Сейчас атаки на промышленные объекты стали гораздо более интенсивными, мы делаем всё возможное, чтобы защитить людей», — поделилась Ким.

Ранее мы писали, что склады Wildberries имеют пакеты страхования, однако в случае военных рисков страховщики не способны предоставить свои обычные услуги. Руководство маркетплейса поддерживает инициативу по разработке страховых продуктов на случаи атак противника и считают поиск системного решение «остро необходимым»

Напомним, что над одним из районов Татарстана сбили украинский беспилотник. Жители сообщали, что утром услышали мощный взрыв и почувствовали ударную волну даже в частных домах. Рядом с местом падения обломков находятся склады маркетплейсов Wildberries и OZON.

Склады Wildberries дважды подвергались атакам Киева в других регионах страны. В Тамбовской области при атаке дронов ВСУ на склад WB погибли семь сотрудников ночной смены. В Электростали беспилотник также рухнул на склад, в результате чего пострадали 26 находившихся на территории человека.

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