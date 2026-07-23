Логистические центры Wildberries, подвергающиеся налетам, имеют необходимую страховку, однако она не покрывает военные риски.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Все склады Wildberries застрахованы, однако в стандартные полисы не входят пункты о рисках терроризма и диверсии. Согласно официальной позиции Росгосстраха, в подобных случаях компании не могут предоставлять страхование крупным промышленным объектам. Об этом рассказала генеральный директор маркетплейса Татьяна Ким, комментируя участившиеся атаки противника на логистические центры Wildberries.

В компании поддерживают инициативу по разработке страховых продуктов на такие случаи и считают поиск системного решение «остро необходимым».

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«Безопасность людей – наш приоритет, все наши объекты защищены теми же средствами защиты, что и любые другие промышленные объекты в России, в том числе силами ПВО. Сейчас атаки на промышленные объекты стали гораздо более интенсивными, мы делаем всё возможное, чтобы защитить людей», — заявила Ким.

На объектах Wildberries регулярно проводятся тренировочные учения, а на случаи атаки в подразделениях и центрах определены ответственные. Сразу после объявления ракетной опасности сотрудники проводят оперативную эвакуацию. Это позволило сохранить тысячи человеческих жизней, подытожила гендиректор маркетплейса.

Ранее сообщалось, что утром 23 июля над одним из районов Татарстана был сбит украинский беспилотник — жители услышали мощный взрыв и почувствовали ударную волну даже в частных домах. Рядом с местом падения обломков находятся склады маркетплейсов Wildberries и OZON.

Напомним, склады Wildberries подверглись атаке в других регионах России. В Тамбовской области при атаке дронов ВСУ на склад WB погибли семь сотрудников ночной смены, ещё 24 человека пострадали. В Электростали беспилотник также рухнул на склад — пострадали 26 находившихся на территории человека.

В связи с произошедшими трагедиями маркетплейс ввел первые антикризисные меры для партнеров. Например, с 19 июля Wildberries установил скидки на хранение на ряде складов в течение 45 дней со дня поставки, а также 100-процентную скидку на транзитные поставки в региональные склады.

В партии «Единая Россия» выдвинули предложение создать прозрачную и доступную систему страхования от военных рисков. В новой системе примет участие Российская национальная перестраховочная компания, поскольку частные фирмы не способны предоставлять услуги в этом секторе из-за потенциально больших убытков.

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