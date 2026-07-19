Ким анонсировала первые меры поддержки продавцов Wildberries после атак БПЛА
При этом маркетплейс освобождается от ответственности за неисполнение обязанностей из-за «непреодолимой силы».
Wildberries вводит антикризисные меры для партнеров после атак беспилотников на склады. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава маркетплейса Татьяна Ким.
С 19 июля маркетплейс вводит скидки на хранение на ряде складов в течение 45 дней со дня поставки, а также 100-процентную скидка на транзитные поставки в региональные склады. По словам главы компании, это первые решения, которые помогут продавцам быстрее восстановить поставки и снизить расходы.
«Параллельно продолжается работа над механизмом поддержки продавцов. Это более сложный процесс, поскольку необходимо провести оценку последствий, чтобы определить объем выплат. По экспертным данным, это займет до 30 дней», - отметила Ким.
При этом ранее Wildberries дополнил перечень форс-мажорных обстоятельств в оферте, включив в него последствия атак БПЛА. Компания снимает с себя ответственность за срывы поставок и другие нарушения, вызванные такими событиями.
Ранее мы писали, что Wildberries временно снял с продажи товары, которые находились на атакованных БПЛА объектах в Тамбовской и Московской областях.
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