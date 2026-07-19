Жителям напомнили не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками и линиями электропередач.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В понедельник, 20 июля, на территории республики местами ожидается туман. Об этом предупредили в ГУ МЧС по Татарстану.

Жителям рекомендуют не прятаться под рекламными конструкциями, дорожными знаками, линиями электропередач и деревьями. Следует быть острожными при передвижении по дорогам и улицам. В случае экстренной ситуации обратиться нужно по номеру 112.

«Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям», — призвали в МЧС.

Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали, что переменчивость погоды является вполне характерной для Казани, поскольку город находится в зоне частой смены воздушных масс — с юга, с Атлантики или с севера. На данный момент циклон, принесший ливни и ветер, смещается на восток, уступая место Азорскому антициклону. Он постепенно приведет температуру к норме, а затем и к жаре.

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