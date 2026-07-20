Имамеев сменит покинувшего пост Зиннура Гараева.

Автор фото: kazangmu.ru

Новым проректором Казанского государственного медуниверситета (КГМУ) по административно-хозяйственным вопросам стал замгендиректора ПАТП-2 Дамир Имамеев. Он сменил на посту Зиннура Гараева, сообщили в пресс-службе университета.

Также с должностей ушли проректоры Сергей Осипов, Ильнур Ямалнеев и первый проректор Лайсан Мухарямова, которая решила заняться академической деятельностью. При этом она останется на должности завкафедры истории, философии и социологии КГМУ.

Имамеев в 2013–2018 годах значился директором РКБ Минздрава Татарстана. Затем пять лет занимал кресло директора поликлиники № 21. В ПАТП он работал с 2023 по 2026 годы.

Ранее сообщалось, что новым ректором КГМУ избрали Айрата Фаррахова. Решение приняли на конференции научно-педагогических работников, сотрудников и студентов вуза.

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