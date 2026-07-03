Образование
3 июля 13:47
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«Вечерняя Казань»

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Новым ректором КГМУ избрали Айрата Фаррахова

Решение приняли на конференции научно-педагогических работников, сотрудников и студентов вуза.

Новым ректором КГМУ избрали Айрата Фаррахова

Автор фото: er.ru

Айрата Фаррахова избрали новым ректором Казанского государственного медицинского университета, решение приняли на конференции научно-педагогических работников, сотрудников и студентов вуза.

Всего аттестационная комиссия Минздрава РФ допустила к выборам трех кандидатов, представляющих разные направления деятельности университета. Фаррахова выдвинула коалиция, куда входили лечебный, педиатрический, медико-профилактический и медико-биологический факультеты, а также административно-управленческий персонал.

Напомним, Фаррахов был назначен исполняющим обязанности ректора Казанского государственного медицинского университета с 1 апреля. Его мать стала известным педиатром после окончания КГМУ, а сам экс-депутат окончил его после службы в ВС СССР. Он говорил, что его цель — сделать так, чтобы сотрудники и учащиеся могли гордиться КГМУ.

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