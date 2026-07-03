Давление Америки заменили на «плохую» Европу.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Учебник истории России для 5–11 классов претерпел третью редактуру. Новая редакция опубликована на электронной платформе «Моя школа». Об этом сообщил референт управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов.

Главные изменения внесли в последнюю главу учебника «Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО)». Из нее убрали упоминание о создании Совета Россия — НАТО, изменили название подпункта «Давление на Россию со стороны США» на «Давление на Россию», пишет РБК.

В прошлой версии говорилось, что энергетическая независимость Европы «не устраивала США», а в новой редакции Америка стала «коллективным Западом». Убрали и тезис: «во имя прибылей своих корпораций США постоянно прибегали к военно-террористическим методам — так было в Ираке, Сирии и Ливии, да и во многих других точках планеты».

Соединенные штаты убрали и из упоминания конфликта Грузии и Сирии. В редакции 2025 года писалось: «грузинское общество в полной мере осознало, как США «втемную» использовали Грузию в своих интересах». Теперь авторы заявляют о том, что грузинское общество втемную использовал Запад.

В пункте «Новые регионы» появилась информация о переговорах делегаций России и Украины. Упоминается, что «после успехов ВС России на поле боя» тактика западных стран изменилась: «с 2025 года «европейские лидеры» заговорили о необходимости прекращения огня — безо всяких условий».

Кроме того отмечается «положительная роль» администрации Дональда Трампа в мирном урегулировании. Трамп не раз говорил, «что конфликта между Россией и Украиной не случилось бы, будь он в 2022 году президентом». Есть упоминания встречи Владимира Путина с Трампом в Анкоридже, что было самым продолжительным диалогам двух глав государств. По итогам они выступили с заявлением, «подчеркнув настрой России и США на результат».

Ранее сообщалось, что в новый учебник по обществознанию вошли такие современные экономические понятия, как «цифровой рубль», «маркетплейсы» и «потребительский экстремизм». Пособие напечатано под редакцией зампредседателя Совбеза России, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева издательством «Просвещение» (группа ВЭБ.РФ).

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