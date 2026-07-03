Роль США изменили на положительную в учебнике по истории России
Давление Америки заменили на «плохую» Европу.
Учебник истории России для 5–11 классов претерпел третью редактуру. Новая редакция опубликована на электронной платформе «Моя школа». Об этом сообщил референт управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов.
Главные изменения внесли в последнюю главу учебника «Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО)». Из нее убрали упоминание о создании Совета Россия — НАТО, изменили название подпункта «Давление на Россию со стороны США» на «Давление на Россию», пишет РБК.
В прошлой версии говорилось, что энергетическая независимость Европы «не устраивала США», а в новой редакции Америка стала «коллективным Западом». Убрали и тезис: «во имя прибылей своих корпораций США постоянно прибегали к военно-террористическим методам — так было в Ираке, Сирии и Ливии, да и во многих других точках планеты».
Соединенные штаты убрали и из упоминания конфликта Грузии и Сирии. В редакции 2025 года писалось: «грузинское общество в полной мере осознало, как США «втемную» использовали Грузию в своих интересах». Теперь авторы заявляют о том, что грузинское общество втемную использовал Запад.
В пункте «Новые регионы» появилась информация о переговорах делегаций России и Украины. Упоминается, что «после успехов ВС России на поле боя» тактика западных стран изменилась: «с 2025 года «европейские лидеры» заговорили о необходимости прекращения огня — безо всяких условий».
Кроме того отмечается «положительная роль» администрации Дональда Трампа в мирном урегулировании. Трамп не раз говорил, «что конфликта между Россией и Украиной не случилось бы, будь он в 2022 году президентом». Есть упоминания встречи Владимира Путина с Трампом в Анкоридже, что было самым продолжительным диалогам двух глав государств. По итогам они выступили с заявлением, «подчеркнув настрой России и США на результат».
Ранее сообщалось, что в новый учебник по обществознанию вошли такие современные экономические понятия, как «цифровой рубль», «маркетплейсы» и «потребительский экстремизм». Пособие напечатано под редакцией зампредседателя Совбеза России, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева издательством «Просвещение» (группа ВЭБ.РФ).
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