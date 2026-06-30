Образование
30 июня 15:55
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«Вечерняя Казань»

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Кравцов рассказал, когда появятся новые учебники по химии, физике и биологии

Над пособиями для старших классов работают специалисты РАН и МФТИ.

Кравцов рассказал, когда появятся новые учебники по химии, физике и биологии

Автор фото: пресс-служба Минпросвещения России

К 2027 году закончится разработка новых учебников по химии, физике и биологии для старших классов. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Пособия предназначены для старшеклассников, а их разработкой занимаются специалисты Российской академии наук и МФТИ. Вместе с учебниками базового уровня готовятся и книги для углубленного изучения.

«Министр также рассказал о планах по обновлению инфраструктуры: в 2026 году в более чем 22 тысячах школ запланировано оснащение предметных кабинетов по физике с широкими возможностями проведения опытов, проектной деятельности, в 2027 году – по химии и биологии в более чем 20 тысячах школ», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Кравцов также раскрыл дату введения нового учебника по географии. Поэтапно его начнут использовать в школах уже с 1 сентября 2028 года.

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