Кравцов рассказал, когда появятся новые учебники по химии, физике и биологии
Над пособиями для старших классов работают специалисты РАН и МФТИ.
К 2027 году закончится разработка новых учебников по химии, физике и биологии для старших классов. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
Пособия предназначены для старшеклассников, а их разработкой занимаются специалисты Российской академии наук и МФТИ. Вместе с учебниками базового уровня готовятся и книги для углубленного изучения.
«Министр также рассказал о планах по обновлению инфраструктуры: в 2026 году в более чем 22 тысячах школ запланировано оснащение предметных кабинетов по физике с широкими возможностями проведения опытов, проектной деятельности, в 2027 году – по химии и биологии в более чем 20 тысячах школ», — сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее Кравцов также раскрыл дату введения нового учебника по географии. Поэтапно его начнут использовать в школах уже с 1 сентября 2028 года.
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