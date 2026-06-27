Образование
27 июня 10:29
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«Вечерняя Казань»

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Назвали дату начала введения в школах единого учебника по географии

В новом учебном пособии больше внимания будет уделено России и межпредметным связям.

Назвали дату начала введения в школах единого учебника по географии

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 сентября 2028 года в школах России собираются поэтапно вводить единый учебник по географии, об этом в ходе форума учителей географии и студентов профильных вузов сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Его слова передает пресс-служба ведомства.

Учебник разрабатывается вместе с Русским географическим обществом. В нем больше внимания будет уделено России и межпредметным связям географии с биологией, физикой, историей, обществознанием и другими предметами. Также была утверждена единая программа преподавания географии, идет работа над новыми атласами и контурными картами.

«Общее количество заявленных участников ЕГЭ по географии составило 24 080 человек, что на 4380 человек больше, чем в 2025 году», — подчеркнул Кравцов.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения готовит единые учебники по всем школьным предметам. До конца года в федеральный перечень могут войти новые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10–11-х классов, а также по труду для 5–9-х классов.

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